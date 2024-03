Ilaria Salis | lettera dal carcere | “Sono caduta in un pozzo profondissimo e non so se ne uscirò mai”

(Di lunedì 25 marzo 2024) “in un, mi chiedo se ci sia uscita. Ma non ho dubbi su quale sia la parte giusta della storia”. È un brano di unadidal, anticipata da Repubblica online e Tg3. L’insegnante antifascista italiana, detenuta dall’11 febbraio 2023 a Budapest accusata di aver partecipato al pestaggio di alcuni militanti neo-nazisti in Ungheria, ha raccontato nel suo diario di prigionia il secondo mese neldi massima sicurezza nella capitale magiara. La“I mesilunghi e accade che la bolla si trasformi in un buco nero che ti risucchia. Prendendo in prestito una metafora che leggerò parecchi mesi dopo in un bellissimo fumetto dedicato alle ...

