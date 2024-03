Ilaria Salis | le nuove lettere dal carcere | «Sono caduta in un pozzo profondissimo ma non ho dubbi su quale sia la parte giusta della storia»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024)torna a raccontare la sua prigionia neldi massima sicurezza di Budapest. La Repubblica e Tg3 hanno pubblicato, in esclusiva, alcune pagine del diario politico dell’attivista 39enne, arrestata in Ungheria l’11 febbraio 2023 con l’accusa di aver aggredito due neonazisti nel “Giorno dell’onore”. «Mi sto abbastanza abituando a stare qui e non credo che sia merito mio, ma che questi questi posti siano fatti in modo tale che le persone si abituino a starci», scrive, riferendosi al suo secondo mese di prigionia. Per l’antifascista «lo scorrere del tempo è davvero strano: le singole giornateinterminabili, ma i giorni si susseguono rapidamente e mi sembra sempre di essere stata arrestata la settimana scorsa. Non ho la percezione di essere lontana da Milano da più di un mese», ...