Ilaria Salis | la lettera dal carcere | «Sono caduta in un pozzo profondo Ma so di stare dalla parte giusta»

(Di lunedì 25 marzo 2024) La militante 39enne antifascista detenuta a Budapest cita il fumetto che l’artista romano Zerocalcare le ha dedicato. La prossima udienza giovedì in UngheriaLa militante 39enne antifascista detenuta a Budapest cita il fumetto che l’artista romano Zerocalcare le ha dedicato. La prossima udienza giovedì in UngheriaLa militante 39enne antifascista detenuta a Budapest cita il fumetto che l’artista romano Zerocalcare le ha dedicato. La prossima udienza giovedì in Ungheria

“Sono caduta in un pozzo profondissimo , mi chiedo se ci sia uscita. Ma non ho dubbi su quale sia la parte giusta della storia”. È un brano di una lettera di Ilaria Salis dal carcere , anticipata da ... (ilgiorno)

Ilaria Salis: «Sono caduta in un pozzo profondo, mi chiedo se ci sia uscita» - La lettera dal carcere della ragazza arrestata in Ungheria: «Non ho dubbi su quale sia la parte giusta della storia» ...corrieredellacalabria

Ilaria Salis, la lettera dal carcere che cita Zerocalcare: “Sono caduta in un pozzo profondissimo” - Ma non ho dubbi su quale sia la parte giusta della storia». È un brano di una lettera di Ilaria Salis dal carcere, anticipata da Repubblica online. L'antifascista italiana ha raccontato nel suo diario ...ilsecoloxix

Ilaria Salis dal carcere di Budapest: «Anche se sono finita in un pozzo non ho dubbi su quale sia la parte giusta della storia» - Mentre gli avvocati di Ilaria Salis giovedì 28 marzo saranno a Budapest per chiedere che le siano concessi gli arresti domiciliari in Ungheria lei, la maestra antifascista 39enne nel carcere di massim ...lanuovasardegna