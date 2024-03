Il Viminale alza l’allerta terrorismo in vista delle Festività pasquali

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) . Controlli anche sulle attività web Questa mattina al, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale, oltre al sottosegretario Nicola Molteni, hanno partecipato i verticiForze di polizia eagenzie di informazione e sicurezza. Il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare alle prefetture con la quale si dispone l’innmento del livello di allerta per la sicurezza nazionale. La decisione è stata presa in considerazione del “perdurante contesto di minaccia terroristica”, aggravato dall’attentato avvenuto a Mosca e dalla possibile radicalizzazione di individui isolati. Il ministero ha organizzato, nel dettaglio, “la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, spiegano al ...