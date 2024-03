Il video Isis sulla strage a teatro Uccidiamoli tutti | Allah Akbar

Nel giorno del lutto per le 137 vittime e il dolore per i 180 feriti, la russi a continua a non voler crede re alla rivendicazione dell'Isis. Mentre tutti gli osservatori occidentali ripetono la ... (firenzepost)

Attentato a Mosca, la ricostruzione e cosa sappiamo. La targa bielorussa e i legami con Kiev: i buchi della versione di Putin - Abdullo Buriev. Alcuni media indipendenti russi hanno indicato questa persona, che ha cittadinanza sia del Tagikistan sia della Federazione, come la mente del massacro del Crocus City Hall. Nel corso.ilmessaggero

Il giorno del lutto. la Russia non crede all'Isis K - Dopo lo choc e l'incredulità, è stato il giorno del dolore per la Russia, che ha osservato una giornata di lutto per le vittime dell'attacco al Crocus City Hall.ansa

Attentato a Mosca, Putin accusa gli ucraini. I raid su Kiev, il missile che viola il cielo della Polonia e il rischio escalation - Mostrate le immagini riprese dalle bodycam dei terroristi. Per il presidente russo i colpevoli sono stati assoldati dai servizi segreti di Zelensky. Lutto nazionale in Russia ...corriere