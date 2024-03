Il video del massacro | le confessioni | le torture | chi sono i terroristi di Mosca

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’attacco armato che ha provocato unCrocus Music Hall, con 143 vittime e diversi feriti, si è trasformato ora in una sorta di mistero. La Russia ha già fermato 11 persone coinvolte nella pianificazioneca, tra cui i quattro presunti autori materiali. Sarebbero stati loro ad aprire il fuoco contro i civili inermi pronti a partecipare ad un concerto. L’Isis ha rivendicato, ha pubblicato le fotografie dei “combattenti”, ha mostrato idelle bodycam con il tremendo film degno di un mattatoio. Eppure il Cremlino non ci crede, o non vuole credere, alla pista jihadista cercando un collegamento con l’Ucraina. L’ha detto Vladimir Putin nel suo discorso alla Nazione, dove non ha mai citato l’Isis (che pure aveva già diramato un comunicato di rivendicazione) né ha indugiato sulla nazionalità degli attentatori (tutti del ...