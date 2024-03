Prima di andarsene, Silvio Berlusconi ha scritto una sorta di testamento politico. Con al centro la sua intuizione: Forza Italia. Come rivela dalle pagine del Corriere la figlia Marina , Berlusconi , ... (firenzepost)

Il testamento politico di Berlusconi. Quelle 4 pagine scritte in punto di morte - "Vedi, Marina, la vita è così: vieni, fai fai fai... e poi te ne vai". Chi pronuncia questa frase è Silvio Berlusconi, due giorni prima di morire a 86 anni al San Raffaele di Milano ...ilgiornale

Oppo, il testamento di un gentiluomo! - Oppo, il testamento di un gentiluomo! Di LGC 24 marzo 2024 - Dal post Antonangelo Liori apprendiamo di un caso che non fa notizia. E’ una di quelle storie che non è attrattiva per i media, troppo orie ...gazzettadellemilia

testamento di Silvio Berlusconi: ultimo suo scritto - Silvio Berlusconi, negli ultimi giorni di vita, ha lasciato un “lascito ideale” per il suo partito Forza Italia. Questo viene rivelato dalla figlia Marina, che racconta di come suo padre abbia scritto ...online-news