Il testacoda Il Mezzolara affonda a Carpi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il ‘’ del girone D di Serie D non porta bene aldi Fabio Roselli che, sul campo della capolista, resiste per quasi 70 minuti per poi soccombere 3-0 nel finale sotto i colpi di Rossi, Saporetti e Verza. Ultimo in classifica a quota 19, il team budriese avrà bisogno di un autentico miracolo sportivo per evitare di retrocedere al termine della ventesima stagione consecutiva in quarta serie. Il margine per rialzarsi ci sarebbe anche considerando che, all’appello, mancano ancora sei partite, ma, calendario e statistiche alla mano, i biancazzurri appaiono purtroppo praticamente spacciati. Anche perché giovedì, nel turno infrasettimanale pre-pasquale, capitan Malagoli e compagni ospiteranno la seconda della classe Ravenna, per una gara che, almeno sulla carta, appare quantomeno proibitiva. Ma tornando alla sfida ...