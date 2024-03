Il teorema di Margherita | recensione | una formula matematica fin troppo familiare

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) La nostrade Ildi, film diretto da Anna Novion con Ella Rumpf e Julien Frison presentato in concorso allo scorso Festival di Cannes: una storia rigorosa e granitica come un’equazione, ma che manca di folle genialità Presentato in concorso a Cannes 2023 arriva in sala Ildi, terzo lungometraggio della francese Anna Novion dopo Il viaggio di Jeanne e Rendez-vous in Kiruna interpretato da Ella Rumpf e Julien Frison. Un’opera di grande solidità nella costruzione diegetica, ben recitata (ottima la prova della Rumpf) e capace di sollevare anche un paio di questioni interessanti, ma finica e algida e soprattutto priva di quella folle genialità, di quella spinta al rischio e alla lateralità dello sguardo di cui ...