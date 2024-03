Il telefonista del boss | curava gli affari dei clan ma pagava l' azienda pubblica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Si allarga l'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nelle partecipate del Comune di Bari, guidato da Antonio Decaro. Dopo l'Amtab, la società dei trasporti pubblici commissariata nei giorni scorsi, ora i fari investigativi sono accesi sull'Amgas, la municipalizzata della Rete Gas del capoluogo pugliese. I magistrati della Direzione distrettuale antimafia vogliono accertare se isiano riusciti a insinuarsi anche nell'Amgas, dopo aver messo le mani sui trasporti, trasformati in un poltronificio per gli affiliati e sotto il comando dei vertici della famiglia mafiosa dei Parisi. Il sospetto che lo stesso scenario possa essere stato avviato nella municipalizzata del gas emerge da elementi dell'inchiesta Codice interno, l'operazione che nelle scorse settimane ha portato a 130 arresti per voto di scambio politico-mafioso nell'ultima tornata elettorale, vinta da Decaro, e ...