Il Sindaco di Terracina all’inaugurazione del sentiero “La Cattedrale di Camposoriano”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – IldiFrancesco Giannetti insieme all’Assessore allo Sport, alla Cultura e al Turismo Alessandra Feudi, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione delnatura “Ladi” del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Un percorso che si snoda in uno degli angoli più straordinari del Parco, uno dei Geositi più particolari del Lazio conosciuto in tutta Italia dove poter studiare e ammirare il fenomeno carsico. Tra la vegetazione svettano infatti gli “hum”, monoliti carsici che sono vere e proprie sculture lavorate dalla natura, e che vedono nella Rava di San Domenico, nota come, il simbolo indiscusso. Ilche ora porta il suo nome è di percorrenza ...