Il sindaco di Bari si difende dopo la foto con i parenti del boss Capriati | «Per capire chi erano ho chiesto al parroco» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024) IldiAntonio Decaro dice di non aver neanche riconosciuto in un primo momento chi fossero quelle due donne ritratte nellapubblicata oggi dalla Verità e il Giornale. Sui social Decaro sile ultime polemiche scoppiate per lo scatto che lo ritrae assieme a una sorella e una nipote delAntonio. Duedel capo clan divecchia che però non avrebbero alcun legame con le sue vicende giudiziarie, né con l’aneddoto raccontato da Michele Emiliano su Lisa, sorella delalla quale l’allorabarese avrebbe «affidato» l’assessore comunale dell’epoca Decaro. «Stamattina mi sono svegliato e ho trovato la mia faccia su alcuni ...