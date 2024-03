Il sale della democrazia | non siamo la periferia dell' impero | Luca Zaia rilancia la sfida

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il suo Veneto, con l'archiviazione del terzo mandato (almeno fino a prova contraria) è una regione contendibile: tutti i riflettori puntati, da FdI a Forza Italia e passando ovviamente per la Lega. Per questosecco in una intervista alla La Stampa: "Lasciamo che a decidere siano i veneti, sono loro che devono poter scegliere e valutare se sono stati amministrati bene o male". Anche perché "l'elezione diretta è il" ma soprattutto perché "il Veneto non è la" e quindi "va difeso con i fatti e non con le chiacchiere". E i fatti, sostiene il Doge, mettono in evidenza che la sua regione è "un gioiellino da 180 miliardi di Pil con nove siti ...