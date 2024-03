Il S Ilario festeggia la promozione in Seconda

(Di lunedì 25 marzo 2024) Assegnato anche l’altro titolo di Terza. Stavolta esulta la nobile decaduta S.che, dopo un biennio, abbandona l’ultima serie del calcio con tre turni d’anticipo grazie all’hurrà casalingo sull’Inter Club Parma firmato dal puntero brasiliano Alves Medeiros. Per la truppa di mister Baldi una cavalcata irresistibile con 18 hurrà su 19 match e un solo ko col vantaggio salito a 14 punti sui cugini della Plaza Montecchio, ko nella sfida esterna col Cavriago. Con la sua super difesa e un’invenzione al 43’ del puntero Kokolari, abile a rubar palla e ad insaccare dal limite, il Puianello viola Vetto e si aggiudica lo scontro diretto per l’argento. Il double di Tejeda permette la rincorsa al Biasola nella sfida interna con l’orgoglioso Collagna che sprinta 2 volte col penalty di Furloni e l’acuto di Giannotta. Nel girone parmense di, nuovo ...

Alessio Giannaccari, il giallo del 20enne scomparso ad Amsterdam e ritrovato morto vicino ai binari della metro - Giorni di ricerche, messaggi sui social, di angoscia ma anche speranza. Poi, ieri, la notizia tragica: Alessio Giannaccari, ventenne leccese, è stato trovato senza vita alla periferia ...ilmessaggero

Alessio Giannaccari, cameriere di 19 anni trovato morto ad Amsterdam: era scomparso da sabato, giallo sulle cause - Per circa una settimana il silenzio. Il suo telefono non squillava più. Poi, il dramma: il suo corpo è stato ritrovato vicino ai binari della stazione ferroviaria di Holendrecht, ...ilmessaggero

XVIII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo e non solo… - Sono 40 i libri in concorso per le due sezioni del Premio costadamalfilibri, nell’ambito della diciottesima edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #T ...teleradio-news