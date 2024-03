Il rosso non è solo da red carpet | ma trend della primavera 2024 | look da star

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lanon rinuncia ai colori e punta a tutte le sfumature di. A testimoniarlo anche ledurante la stagione dei premi, conperfetti da red. Larichiede la sua palette e, per ledi Hollywood, è chiaro che il guardaroba non rinuncia ad un colore in particolare. Il richiamo del total red ha accompagnato la stagione dei premi e le celebrità di grande e piccolo schermo hanno dimostrato in che modo declinare al meglio ilin tutte le sue sfumature, dalle più morbide alle più accentuate. Crediti: Ansa – VelvetMagColore da sempre amatissimo dalla moda (basti pensare alValentino), con latorna in carreggiata anche per merito delle celebrità ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona serata! Vince, dunque, l’Olimpia, che a sorpresa supera il Monaco a ... (oasport)

Acque reflue: la Puglia nel mirino dell'Unione Europea. Sono 24 i siti non conformi - Le zone rosse Non mancano tuttavia alcune fasce di territorio in Puglia in cui si segnala lo sversamento di reflui (non sempre trattati correttamente) in mare oppure in aree sensibili. Secondo ...quotidianodipuglia

Salerno, caccia alle case a luci rosse e boom di annunci in centro: «Valuteremo le denunce» - Un viaggio alla scoperta dei luoghi del proibito. Ci sono siti on line dove sono pubblicati annunci di escort pronte a incontrare i clienti a pagamento. Almeno cinque messaggi indicano come ...ilmattino

Si schianta in moto contro il guard rail, 27enne in codice rosso - 27enne in moto contro guard rail, trasferito in codice rosso a Careggi. Altri 4 feriti in un secondo ... che si è occupato dei rilievi e del traffico onde limitare i disagi. Non sembrano, al momento, ...lanazione