Il ristorante stellato che taglia sulle cene | Noi aperti un giorno a settimana | non possiamo permetterci due brigate

(Di lunedì 25 marzo 2024) Alla ripresa, il 12 aprile, Senso al Mart di Rovereto aprirà un solo. Il motivo? «Nondi avere due, una per il bistrot e una per il fine dining», spiega Alfio Ghezzi che prende una decisione forse inusuale per un cuoco di talento come lui. Sceglie infatti di puntare tutto sull'offerta casual diurna e concentrare la proposta gourmet al solo venerdì sera. «Dall'apertura, nel 2019, abbiamo cercato di gestire questi spazi con una brigata e con qualche elemento in più, cercando di fare dei turni ma ci siamo resi conto che non riuscivamo: i ragazzi erano portati a un carico troppo alto, in termini di orari ma anche di responsabilità e di attenzione, perché il fine dining comporta attenzione precisione sincronia molto maggiori di un bistrot». Senso al Mart. ...