Il Retail fa bene anche al mattone Svicom Spa cresce del 18%

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’AZIENDA MILANESESpA Societàfit attiva nei servizi di consulenza per la gestione e la valorizzazione immobiliare. Nei giorni scorsi nella sede di via Dante a Milano ha presentato i risultati del 2023, che hanno riportato un fatturato pari a 17 milioni di euro, in crescita del +18% rispetto al 2022. Forte dei suoi 28 anni di esperienza e consulenza nel settore immobiliare,ha implementato una strategia di sviluppo che ha iniziato ad esprimersi con importanti performance negli ultimi quattro anni, segnando nel 2023 un turnover del +83% rispetto al 2020. Il portfolio gestito a fine 2023 è composto da 160 asset nel 2023 (180 a marzo 2024) per un totale di circa 2 milioni di metri quadrati di GLA (dal termine anglosassone Gross leasable area, un parametro utilizzato per la classificazione dei centri commerciali), ...