Il reclamo presentato ad Agcom da Cloudfare

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il problema era stato sollevato fin dall’inizio: bloccare un IP per combattere la pirateria rischia di avere ripercussioni su tutto l’ecosistema di internet. E così, quel che è accaduto ne pomeriggio di sabato 24 febbraio è la rappresentazione plastica di come il progetto Piracy Shield sia ancora colmo di lacune che – viste le linee guidae i profili normativi – sembrano essere (a meno di modifiche) di difficile risoluzione. Il caso della CDN di“buttata giù” dai provider italiani su ordine della piattaforme per combattere la pirateria nel nostro Paese è l’emblema dei problemi. LEGGI ANCHE > Il primo servizio VPN che dice addio all’Italia dopo il Piracy Shield Nel corso dell’audizione alla Camera dei deputati dello scorso 20 marzo del Presidente di(Giacomo Lasorella) per fornire i primi riscontri fattivi ...