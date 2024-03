Il ragazzino uscito per andare a scuola e scomparso | le sue ultime ricerche online e il terribile sospetto

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 25 marzo 2024) Anzichéa Morbegno (Sondrio), avrebbe preso un treno diretto altrove. Poi non ha più dato notizie di sé. Sono ore di grande apprensione a Colico, comune in provincia di Lecco, e non solo. Da giorni si cerca Edoardo Galli, ragazzo di 17 anni che risiede con i genitori nella città...