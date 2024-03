Il prossimo avversario di Sinner litiga in campo a Miami | l’arbitro è esasperato | “Smettetela!”

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla anche di chi affronterà il Milan nelle prossime Final Four della Youth League (pianetamilan)

Matteo Arnaldi si è qualificato di forza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo il canadese Dennis Shapovalov in due set e guadagnandosi così il diritto di proseguire la ... (oasport)

ATALANTA - Infortunio in nazionale per Teun Koopmeiners, potrebbe saltare il Napoli - Come annunciato dalla federazione olandese, Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, ha riportato un infortunio che gli farà saltare l'amichevole contro la Germania. La squadra di Gasperini è i ...napolimagazine

Miami, figuraccia Rune: il web ironizza su Mouratoglou - Miami, figuraccia Rune: il web chiede la testa di Mouratoglou. Il danese è stato umiliato all'esordio da Maroszan.tennisfever

REPORT, Koopmeiners va ko: a serio rischio con i viola - Un’altra “vittima” per la Serie A direttamente dalla sosta per le nazionali, e questa volta si tratta di un vero e proprio big del campionato e di ...firenzeviola