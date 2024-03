Il problema dei 3 corpi | il messaggio di guerrilla marketing nelle stazioni italiane | Siete insetti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un"criptico" ha invaso le, ma la colpa è di Netflix Questa mattina la scritta "" è comparsa sulle insegne delle principali, ma la colpa è deldi Netflix per la serie Ildei 3, la cui prima stagione ha debuttato lo scorso weekend sulla piattaforma. Le scritte sono comparsedei treni di Roma e Milano e inizialmente il pubblico pensava si trattasse di un attacco hacker o di una qualche specie di interferenza. Tuttavia, il mistero è stato risolto dalla comparsa del simbolo dei tre anelli concentrici che compare spesso nel corso della serie Netflix. Il ...

Il termine indica in campo astronomico un allineamento tra tre corpi celesti. Ma qual è la sua origine? (wired)

Quello di Netflix non è l'unico adattamento dei romanzi di Liu Cixin realizzato nel corso degli anni (wired)

Sono stati inviati diversi messaggi nello spazio dagli anni '60 in poi, tutti avevano un elemento comune: raccontare l’umanità. Nessuno al momento ha mai ricevuto una risposta.Continua a leggere (fanpage)

