Il piano di Xi per eliminare la tecnologia Usa dalla Cina

Viktor Gyökeres , attaccante dello Sporting Lisbona, è un obiettivo di Calciomercato del Milan . I portoghesi, però, chiedono molto per lui (pianetamilan)

L’amministrazione comunale di Massa rimette mano al Piano strutturale, ormai datato 2010, intanto per adeguarlo e conformarlo alle normative superiori ossia il Piano di indirizzo territoriale ... (lanazione)

Dopo i 150 milioni che a brevissimo arriveranno ad Acciaierie d?Italia in amministrazione straordinaria da Ilva in amministrazione straordinaria, come annunciato dal Governo negli incontri di... (quotidianodipuglia)