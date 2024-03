(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilè in rialzo a New, dove le quotazioni salgono dello 0,35% a 80,91al barile.

Quotazioni in rialzo per il Petrolio : Il Wti con consegna ad aprile avanza dello 0,7% a 78,08 dollari al barile e il Brent sale a 82,42 dollari con un aumento dello 0,6%. (quotidiano)

Il petrolio sale a New York a 80,91 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,35% a 80,91 dollari al barile.quotidiano

Il gas sale a 29 euro, tensione per gli attacchi in Ucraina - Il prezzo del gas è nettamente in aumento con l'intensificarsi degli attacchi russi in Ucraina. Le quotazioni, secondo quanto riporta Bloomberg, sono in tensione dopo che un attacco con missili e dron ...quotidiano

Borsa: l'Europa debole attende Wall Street, Milano +0,3% - Borse europee deboli a metà giornata, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Gli investitori restano alla finestra mentre si attendono una serie di dati sull'inflazione in arri ...ansa