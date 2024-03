Il Passato che ritorna

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 25 marzo 2024) Come in un viaggio nel tempo, la MLW sembra aver ripescato con la macchina del tempo, alcuni dei suoi atleti iconici delper teletrasportarli nel presente, dando quasi l’impressione di essereto nei primi anni della MLW e nei primi anni di Fusion anche, che colma partenze importanti come quelle di Hammerstone e Fatu, in termini di star power. Il ritorno maggiore di peso in chiave lottato è l’attuale MLW World Heavyweight Champion Satoshi Kojima: tornato e rimasto tale e quale al suo primo stint vittorioso nella MLW, diventato il primo lottatore della sua storia a detenere due volte il titolo massimo, sconfiggendo Alex Kane a SuperFight 2024, assieme a Okumura guida la pattuglia dei Face in MLW contro WTF, Promociones Dorado e The Calling. E in WTF è approdato, facendo subito con Davey Boy Smith Jr, il rientrato Tom Lawlor: ...