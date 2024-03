Il paradosso della repressione | così la guerra di Israele contro Hamas a Gaza rischia di alimentare nuovi rigurgiti di antisemitismo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 25 marzo 2024)sta vivendo un grandeperché, dopo che lo scorso 7 ottobre ha subito il più grave attaccosua storia recente, ha condotto una risposta militare tale da alienare gran parte dell’iniziale solidarietà ottenuta dopo cheha ucciso oltre 1.100 persone e ne ha rapite oltre 200 nel sud del Paese. Perché, se da un latoha il pieno diritto di difendersi dopo i fatti del 7 ottobre, come confermato dalla Corte di Giustizia de L’Aja che nel procedimento intentato dal Sudafricalo Stato ebraico non ha infatti ordinato lo stop alle operazioni militari terrestri, dall’altro non solo nell’opinione pubblica, ma anche tra i governi, sono sempre di più coloro che si stanno chiedendo dove voglia arrivare Netanyahu e quali siano effettivamente gli obiettivi di ...