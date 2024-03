Il Papa torna a parlare in pubblico | ma resta l' affaticamento

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati ‘paparazzati’ al concerto di Mr. Rain in atteggiamenti intimi. I dubbi sul ritorno di fiamma sono ormai praticamente zero. A giudicare dai ... (metropolitanmagazine)

L'euro è in rialzo in avvio a 1,0820 dollari - L'euro è in rialzo sul dollaro in avvio di giornata. La moneta unica guadagna lo 0,11% portandosi a 1,0820 sulla moneta statunitense. Il cambio con lo yen è a 163,76 con un leggero guadagno dello 0,05 ...quotidiano

Il Papa torna a leggere un discorso in pubblico: "Gratitudine, ricchezza nella diversità e dialogo" - Il Pontefice ha indirizzato ai presenti, membri della comunità cristiana nigeriana che vive a Roma, una riflessione di alcuni minuti: "La diversità, di tradizioni e lingue, è un dono". Nel corso del d ...rainews

Ferrari, una doppietta di speranza. Sainz eroico, Charles non graffia, non riesce più a vincere - torna l’alba rossa. Riemerge la doppietta Ferrari. Un vero trionfo, con un’unica incognita: se al cannibale non fosse inaspettatamente esploso l’impianto frenante, sarebbe ...ilmessaggero