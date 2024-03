Il Papa è tornato a leggere un discorso in pubblico

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 25 marzo 2024) AGI - Con una voce non forte ma nemmeno appannata,Bergoglio èoggi aunin. Lo ha fatto ricevendo i membri della comunità cristiana nigeriana che vive a Roma. Il Pontefice ha indirizzato ai presenti una riflessione durata alcuni minuti, nel corso dei quali solo una volta è apparso affaticarsi sulle parole. Bergoglio ha sottolineato, nel suo ragionamento, "tre elementi: gratitudine, ricchezza nella diversità e dialogo". "Grazie per tutto quello che fatto e continuate a fare testimoniando il gioioso messaggio del Vangelo. Grazie per i numerosi giovani della vostra comunità che hanno risposto alla chiamata del Signore per il sacerdozio e la vita consacrata", ha esordito, soffermandosi sul concetto della "ricchezza nella diversità". "La diversità di tradizioni e ...