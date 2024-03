Il Papa davanti ai fedeli La voce affaticata | i minuti di silenzio Poi rinuncia all’omelia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) di Nina Fabrizio CITTÀ DEL VATICANO I paramenti sono quelli rossi della Pasqua, simbolo del sangue versato da Gesù. Si avvicina la Passione del Signore e Francesco è puntuale all’appuntamento con la domenica delle Palme che con la solenne celebrazione in piazza San Pietro segna l’ingresso nei riti pasquali. Ma un piccolo giallo segna questa domenica di ramoscelli d’ulivo e benedizioni destando di nuovo allarme sulla salute del Pontefice. La piazza è gremita di circa 60mila, si ascolta il racconto evangelico con la condanna a morte di Gesù. Arriva il momento per Francesco di pronunciare l’omelia, generalmente da lui sempre riveduta e corretta. Ma il, apparso in piazza affaticato, non legge il discorso. Nemmeno, come già accaduto proprio durante la scorsa Pasqua, quando era reduce da un ricovero-lampo al Gemelli, fa leggere il testo ...