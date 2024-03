Il Papa a Venezia il 28 aprile | incontro con detenute | artisti e giovani E poi la messa in piazza San Marco

(Di lunedì 25 marzo 2024) Arriverà in elicottero nelle interno del carcere femminile sull’isola della Giudecca, dove, con il trasferimento in motovedetta, visiterà poi il padiglione della Santa Sede alla Biennale. Ci sarà anche il passaggio sul ponte di barche

MESTRE - «Siamo terrorizzati , viviamo nella paura che nostro figlio possa farci del male o addirittura ucciderci. Non sappiamo come fare, lo abbiamo denunciato infinite volte ma continuiamo a... (ilgazzettino)

Papa Francesco a Venezia, la visita tappa per tappa: dall'incontro con le detenute agli artisti della Biennale, poi la messa. Il programma - Venezia - Papa Francesco a Venezia, la visita tappa per tappa: dall'incontro con le detenute agli artisti della Biennale, poi la messa in piazza San Marco . Visita ...ilgazzettino

Una mattinata a Venezia per Papa Francesco il prossimo 28 aprile, domenica - Una mattinata a Venezia per Papa Francesco il prossimo 28 aprile, domenica.acistampa

Angioplastica in 90 minuti da infarto può salvare,Trento è prima - La Provincia autonoma di Trento è in testa alla classifica per la percentuale di infarti trattati con Angioplastica Coronarica (Ptca) entro 90 minuti dal ricovero, come previsto dagli standard fissati ...ansa