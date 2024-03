Il numero uno di Boeing Dave Calhoun annuncia l’addio al gruppo dopo un anno molto complicato Titolo su del 2%

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’amministratore delegato di, hato la sua intenzione di lasciare il suo incarico alla fine di quest’. Il costruttore di aerei statunitense attraversa una fase complessache diversi incidenti ed inconvenienti tecnici che hinteressato in particolare il modello 737 max, hposto seri interrogativi sulla sicurezza della filiera produttiva del. Da inizioil valore delè sceso del 21%, oggi, subitol’annuncio, le azione sono risalite da 175 a 180 dollari. “Come sapete l’incidente sul volo dell’Alaska Airlines è stato un momento spartiacque per. Dobbiamo continuare a ...

Didier Deschamps , CT della Francia , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle gerarchie in porta, parlando anche di Mike Maignan (pianetamilan)

A proposito dei giocatori del Milan in nazionale, il ct francese Deschamps ha parlato di Maignan e della gerarchia dei portieri Il Milan è arrivato alla sosta del campionato con il successo per 3-1 ... (dailymilan)

Termina il mandato di Alice Parma: numero speciale del periodico TuttoSantarcangelo - TuttoSantarcangelo taglia un traguardo significativo: con il primo numero del 2024, infatti, il periodico dell’Amministrazione comunale raggiunge i trent’anni di pubblicazione.altarimini

Chi è Faustino Oro, il “Messi degli scacchi” che a 10 anni ha già battuto il numero 1 al mondo - Nel corso di uno dei tornei di scacchi più difficili in assoluto, il "Bullet Game", un ragazzino argentino di soli 10 anni, Faustino Oro, è ...fanpage

La Nazionale a New York, 100 dollari per un autografo su maglia - Trecento persone hanno speso anche 300 dollari per incontrare la squadra di Spalletti ad un cocktail party. tanti gli appuntamenti: la nuova divisa allo store Adidas, Cannavaro e Chiellini vanno a ved ...corriere