Il Napoli riscatterà Traoré? C’è l’annuncio dell’esperto di mercato – FOTO

(Di lunedì 25 marzo 2024) Quale sarà il futuro di, in prestito dal Bournemouth? Il centrocampista delsi gioca la permanenza in azzurro in queste ultime partite. Le ultime nove partite saranno, ovviamente, decisive per il destino di questa stagione a dir poco travagliata, anche per delineare la dimensione delnel futuro prossimo. È chiaro che la qualificazione in Champions League sarebbe fin troppo importante per mettere su un progetto ancor più di alto livello, considerando che i prossimi mesi l’organico azzurro dovrebbe subire un vero e proprio ribaltone. Il tutto in attesa di scoprire quale sarà l’allenatore che prenderà il posto, con ogni probabilità, di Francesco Calzona: da questa scelta, deriveranno le nuove idee delche verrà. In esso ci sarà spazio anche per Hamed Junior? Il ...