Il Napoli non sa ancora cosa fare di Traoré De Laurentiis lo preferì a Zielinski Fabrizio Romano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2024)riporta che ilnon sacome agire su, centrocampista in prestito dal Bournmouth con riscatto fissato a 25 milioni di euro. Con Calzona, il centrocampista sta trovando più spazio, anche per “ordine” di De. A febbraio il presidente spiego l’esclusione didalla lista Champions per capiredi Traorè. Ad ogginessuna decisione è stata presa. Ilprende tempo sul futuro di“Ilsi staprendendo tempo per decidere come procedere con il diritto di riscatto di Hameddal Bournemouth. Anche la situazione dell’allenatore sarà cruciale per ...