Il Municipio 4 | il tram 27 dev’essere potenziato

(Di lunedì 25 marzo 2024) Aumentare le frequenza e garantire la regolarità delle corse deldella linea 27. Ma non solo. "Atm deve utilizzare mezzi con pedana ribassata per permettere alla popolazione fragile di poter raggiungere facilmente il centro", sottolinea la consigliera di Forza Italia del4 Laura Schiaffino, prima firmataria di una mozione approvata dal “parlamentino“ che chiede al sindaco Giuseppe Sala e all’assessora alla Mobilità Arianna Censi "di adoperarsi per migliorare in tempi brevi almeno la regolarità della linea 27, garantendone il puntuale funzionamento, in modo da iniziare a contenere finalmente il peggioramento del servizio rilevato in questi mesi dai cittadini". La battaglia del4 è iniziata nel luglio 2023, quando il Comune ha deciso di abolire l’autobus della linea 73 a seguito dell’entrata in funzione della ...