(Di lunedì 25 marzo 2024) Dallo stile di Cary Grant al fascino un po' scanzonato di Paul Newman e Robert Redford, un itinerario a caccia dell'immagine maschile Un lungo percorso attraverso i decenni alla scoperta delmascolinità. Un viaggio per raccontare come è stata declinata l'immagine dell'uomo soprattutto nel mondo dello spettacolo. Dallo stile di Cary Grant, immortalato

Il motivo è di quelli che stona oggi che si parla tanto di donne in carriera che non devono comunque rinunciare a farsi una famiglia. La super campionessa di ciclismo Laura Kenny ha annunciato il ... (milleunadonna)

Il motivo è di quelli che stona oggi che si parla tanto di donne in carriera che non devono comunque rinunciare a farsi una famiglia. La super campionessa di ciclismo Laura Kenny ha annunciato il ... (milleunadonna)

Una delle figure più riconoscibili dell’America novecentesca è in declino. Perché gli statunitensi si fidano sempre meno dei loro vicini di casa e perché i genitori oggi vogliono essere più ... (internazionale)

Il mito della virilità in 'Tabacco&Paillette' di Valeria Arnaldi - Dallo stile di Cary Grant al fascino un po' scanzonato di Paul Newman e Robert Redford, un itinerario a caccia dell'immagine maschile ...adnkronos

Zodiac, Palermo e gli astri: la passeggiata itinerante nel segno delle stelle - Sabato 6 aprile, nuovo appuntamento con Zodiac, la passeggiata raccontata Tacus incentrata sull’influenza del cosmo sul vissuto umano; una “lettura astrale” itinerante della città, dove archetipi, mit ...mondopalermo

Tendenza meteo Pasqua e Pasquetta 2024: rischio piogge e temporali. Ecco dove - In caso di forte maltempo, nubifragi con rischio allagamenti/alluvioni lampo vi sono dei comportamenti da seguire per evitare gravi pericoli, tra i quali non sottovalutare la forza dell'acqua sulla ...3bmeteo