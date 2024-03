(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – Un lungo percorso attraverso i decenni alla scoperta delmascolinità. Un viaggio per raccontare come è stata declinata l'immagine dell'uomo soprattutto nel mondo dello spettacolo. Dallo stile di Cary Grant, immortalato in film indimenticabili come 'Caccia al ladro' del 1955 o 'Intrigo internazionale' del 1959 di Hitchcock, al fascino un po' L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Un lungo percorso attraverso i decenni alla scoperta del mito della mascolinità. Un viaggio per raccontare come è stata declinata l'immagine dell'uomo soprattutto nel mondo dello ... (periodicodaily)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un lungo percorso attraverso i decenni alla scoperta del mito della mascolinità. Un viaggio per raccontare come è stata declinata l'immagine dell'uomo ... (dayitalianews)

Tendenza meteo Pasqua e Pasquetta 2024: rischio piogge e temporali. Ecco dove - In caso di forte maltempo, nubifragi con rischio allagamenti/alluvioni lampo vi sono dei comportamenti da seguire per evitare gravi pericoli, tra i quali non sottovalutare la forza dell'acqua sulla ...3bmeteo

Il mito della virilità in ‘Tabacco&Paillette’ di Valeria Arnaldi - (Adnkronos) - Un lungo percorso attraverso i decenni alla scoperta del mito della mascolinità. Un viaggio per raccontare come è stata declinata l'immagin ...webmagazine24

Auguri Mina: gli 84 anni di un mito della canzone pop italiana con 116 indimenticabili album - ROMA - Gli 84 anni di Anna Maria Mazzini, in arte Minà la più grande interprete della musica pop italiana. A lei gli auguri di buon compleanno. Nella sua lunga vista artistica è stata anche produttric ...primapress