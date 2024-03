Il mistero della morte dei due agenti segreti sul Lago Maggiore

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 25 marzo 2024) Erano in missione e non in gita di piacere. Sono passati dieci mesi dal 28 maggio del 2023 e ora, finalmente, si scopre qualcosa in più sulladi Claudo Alonzi e Tiziana Barnobi,dell’Aise annegati neldopo che una tempesta ha colpito in pieno l’imbarcazione su cui viaggiavano. I duesi trovavano sulla Gooduria (questo il nomebarca) con alcuni colleghi italiani e glidel Mossad, i serviziisraeliani. Oggi è in corso un’inchiesta ed è indagato lo skipper Claudio Carminati. Che, nell’incidente, perse la moglie Anya Bozhkova. La quarta vittima in seguito alla tromba d’aria su Erez Shimoni, agente in pensione del Mossad. Le stranezze dell’incidente sul...