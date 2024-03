Il Manchester United prende la decisione di Scott McTominay tra le voci sull’uscita

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilnon lascerà partiredurante la finestra di mercato estiva dopo che Sir Jim Ratcliffe ha preso la. Il Daily Star ha riferito cherimarrà al Manuna volta chiuso il mercato dei trasferimenti estivi. In precedenza si era pensato alla partenza del 27enne dai Red Devils. Tuttavia, Sir Jim Ratcliffe ha annullato tale opzione e ha approvato un nuovo accordo per il centrocampista effettivo. Da quando è entrato nella prima squadra delha avuto sia ammiratori che critici. Durante il periodo del nazionale scozzese con i Red Devils, Jose Mourinho lo ha elevato alla squadra maggiore. Da ...

Il sogno di imporsi in Premier League con la maglia del Manchester United è già svanito per Amrabat . Il centrocampista marocchino... (calciomercato)

Bayern-De Zerbi: i primi contatti - Visualizzazioni: 213 Il Bayern Monaco continua la ricerca del successore di Thomas Tuchel e l’ultimo nome sulla lista è quello di Roberto De Zerbi. Bayern-De Zerbi: i primi contatti Secondo quanto rip ...calciostyle

Per l’egiziano pronti 200 milioni, per Lewandowski 100. E l’argentino è attratto dall’Al Ahli - Un nuovo assalto per Salah, che è stato tentato fino all’ultimo giorno dello scorso mercato estivo, ma anche altri importanti obiettivi che militano nella Premier e nella Liga. La Saudi Pro League non ...gazzetta