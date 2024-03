Il libro “Carovane” | pianoforte e filosofia | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 25 marzo 2024) La presentazione del, la tempesta del Covi e il futuro di una comunità” alla Fondazione Serughetti – La Porta, le pianiste Eliana Grasso e Irene Veneziano alla Sala Piatti e l’incontro con il filosofo Giovanni Bonacina ad Albino. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 25 marzo. Ecco gli appuntamenti.Sino al 27 marzo 2024 alla Galleria Borgo d’Oro, ain via Borgo Santa Caterina, 33 – angolo con via Alberico da Rosciate, sarà allestita la mostra personale di Zangurru dal titolo “In viaggio”. L’artista presenterà le sue opere costruite con materiali di scarto e trasformate in risorse creative. L’inaugurazione si terrà sabato 23 marzo alle 17. Orari di apertura: – lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 19.alle 17.30 alla ...