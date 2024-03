Il lascito di Berlusconi | Quagliariello ricorda | Amore | pace e libertà Pensiero visionario”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 – “è stato sempre visto come un uomo che ha provato fino in fondo a sfuggire alla decadenza e alla vecchiaia. Lui rifuggiva l’idea della morte. Invece, la primogenita evidenzia come dietro l’immagine del vitalismo si celasse una consapevolezza, da cui poi scaturisce questo documento. La parte più bella del racconto di Marina è quella in cui dice ’finsi di non aver compreso quello che entrambi avevamo compreso benissimo’", sottolinea Gaetano, oggi presidente della fondazione Magna Carta, ex ministro delle Riforme e più volte senatore, dal 2006 al 2013 uomo di fiducia a Palazzo Madama del Cavaliere, dal quale poi si separò per altri percorsi politici.ha creato un impero mediatico: l’ultimo, però, è per la sua creatura politica. Perché? ...