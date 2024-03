Il governatore di Bankitalia Panetta | Bce va verso il taglio dei tassi

(Di lunedì 25 marzo 2024) "L'inflazione è in rapido calo" e si avvicina all'obiettivo del 2% "rendendo possibile undei", e "va in questa direzione il consenso che sta emergendo soprattutto nelle settimane più recenti, nell'ambito del consiglio direttivo della Bce". Lo ha detto ildella Banca d'Italia Fabiocelebrazioni il convegno "L'insegnamento di Luigi Einaudi a 150 anni dalla nascita", che si è svolto oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.ha anche parlato del debito italiano: "La riduzione va attuata con "il principio einaudiano di tendere, con la necessaria flessibilità, a un duraturo ribilanciamento dei conti pubblici" e questo "richiede una programmazione sia di breve sia di medio periodo della spesa e misure capaci di assicurare nel tempo una ...

L’ inflazione sta “diminuendo a una velocità pari o superiore a quella a cui era aumentata” ed è tempo per tagliare i tassi e un intervento sull’aumento dei salari è “fisiologico” per “sostenere i ... (quifinanza)

Tassi di interesse, quando scendono Panetta (Bankitalia): «Emerge consenso in Bce per taglio» - Buone notizie dalla Banca centrale europea. Ci sono prospettive ottimistiche sul taglio dei tassi di interesse. Tassi di interesse, Panetta: «Emerge consenso in Bce ...ilmessaggero

Panetta cita insegnamenti Einaudi su concorrenza, conti e crescita - Roma, 25 mar. (askanews) – “Favorire una concorrenza priva di eccessi; gestire con prudenza le finanze pubbliche, impegnandosi per stimolare la crescita e ridurre il debito; preservare la stabilità mo ...askanews

Panetta (Bankitalia) avvicina il taglio dei tassi: “Emerge consenso” - MILANO – Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, torna a battere il tasto del rientro dalla fase di stretta della politica monetaria, con l’obiettivo di “riconquistare la stabilità dei ...repubblica