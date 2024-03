Il giardino di San Siro | Oltre 50mila ragazzi per far rinascere la città Il bene vince la paura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) "Ecco il segreto per essere un fiore che abbellisce la terra e la vita: l’acqua, il vento amico, il sostegno dell’albero della croce. Perciò ogni mattina l’acqua perché ho sete di vita, il vento amico perché sia ricco di frutti, il sostegno della croce perché altrimenti non ce la faccio a stare in piedi". È l’invito che l’arcivescovo Mario Delpini ha lasciato ieri aglicresimandi milanesi che con le loro animazioni coloravano lo stadio di San, trasformandolo in un “pieno di vita“. Perché è necessario creare “giardini“, luoghi di relazione, prendersi cura degli altri in unache "ha bisogno di segni promettenti", ha ricordato Delpini a margine dell’incontro, felice per l’entusiasmo dei giovani che stavano raggiungendo il Meazza. "Questaha ...