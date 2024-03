Il gas sale a 29 euro | tensione per gli attacchi in Ucraina

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il prezzo del gas è nettamente in aumento con l'intensificarsi deglirussi in. Le quotazioni, secondo quanto riporta Bloomberg, sono indopo che un attacco con missili e droni ha distrutto un deposito di stoccaggio sotterraneo di gas. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo del 4,5% a 29al megawattora. In aumento anche il prezzo del petrolio con il Wti chea 81 dollari al barile (+0,4%) e il Brent a 85,8 dollari (+0,4%).

Il prezzo del gas archivia la seduta in rialzo. I contratti con consegna ad aprile ad Amsterdam, mercato di riferimento, sfiora no in chiusura i 29 euro (28,8) segnando un +6,6%. (quotidiano)

