Il futuro è la strada giusta | Aiuto i ragazzi a trovare un lavoro Ideale recuperare antichi mestieri

(Di lunedì 25 marzo 2024) I colori della bandiere africane in fondo alla sala del Comune hanno sposato le tonalità dei vestiti dei presenti. C’era aria di festa all’incontro organizzato da Endas per le iniziative dell’associazione ‘Voce africana, giovani solidali’ presieduta da Francois Bazié, originario del Burkina Faso, cresciuto in Costa d’Avorio, trasferito in Italia con la famiglia e dal 2014 imprenditore agricolo nelle colline del Candia. L’obiettivo è "a chi una volta uscito dai centri di accoglienza si affaccia al nuovo paese - spiega Bazié - Voglio evitare che possano intraprendere strade sbagliate, consigliati da chi già ha imboccato l’errata via. Nessuno di noi è partito dall’Africa senza mestiere. Abbiamo meccanici, saldatori, muratori che potrebbero fare qualcosa per l’Italia, dato che manca la manodopera. Ho avuto la fortuna di incontrare chi ...