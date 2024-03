Il Diritto all’Oblio | i giornali cancellano realmente le notizie?

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di lunedì 25 marzo 2024) Che Cos’è il? Ilsi riferisce alla possibilità di far rimuovere informazioni personali dai risultati di una ricerca online o da database, qualora queste siano obsolete, irrilevanti, o altrimenti dannose per l’individuo a cui si riferiscono. Radicato nelle normative sulla privacy, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea, questoè un pilastro per il rispetto della dignità umana nell’età dell’informazione. La Sfida della Privacy Online Mentre il web offre opportunità senza precedenti per la condivisione di conoscenze e la connessione tra individui, porta con sé significativi rischi per la privacy. Informazioni personali, una volta pubblicate online, possono diventare quasi impossibili da cancellare, esponendo le persone ...