Il dadaismo di Salvini non paga Meglio la pragmatica Meloni Parla Orsina

(Di lunedì 25 marzo 2024) Quella del leader della Lega, Matteoè una tattica “che sulla carta può avere una sua linea di coerenza, ma che all’atto pratico non funziona”. Fatto sta che il vicepremier, dal palco della kermesse sovranista, è riuscito in un trittico non indifferente. Ha attaccato la presidente della Commissione europea, von der Leyen (sostenuta da), ha lanciato stoccate a Forza Italia e ha irritato la premier, Giorgia. “Ha fatto una scelta coerente, che tuttavia elettoralmente non”. L’analisi è di Giovanni, politologo e direttore della Luiss School of Government. La tattica dinon sta funzionando elettoralmente. Dove vuole arrivare? In termini puramente politici,gioca da terza punta in un tridente d’attacco: cerca i voti di destra, ...