Il coraggio di una mamma eroina | rapiscono la figlia | lei reagisce così

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 25 marzo 2024) Esperienza terrificante per una diciottenne statunitense, che ha subito un tentativo di rapimento appena uscita dalla casa del suo appartamento nel quartiere del Queens. Alexandra “Lex”, questo il suo nome è stata avvinghiata da un uomo. La madre della ragazza, Adriana Alvarez, se n’è accorta e si è lanciata in un inseguimento disperato.Leggi anche: Chi era Alexandr Nahmias, il 22enne morto dopo lo scontro con un’auto: la conducente positiva all’alcol test La dinamica dei fatti Lex tornava a casa alle 9 del mattino dopo aver fatto uscire il cane per la consueta passeggiata serale. Di lì a poco avrebbe cominciato il suo turno nel supermercato in cui lavora. Poco prima di rientrare, è stata aggredita da un uomo, il venticinquenne George Vassiliou, nascosto dietro a un cappello e una mascherina. L’urlo disperato della ragazza ha attirato la madre, che si è lanciata per le scale ...