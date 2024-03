Il Consiglio dei ragazzi | servono spazi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Mercoledì la sala consiliare del Comune di Meda ha assunto una nuova veste, fresca e dinamica, perché ha accolto gli studenti delle scuole superiori “Anna Frank“ e “Traversi“. Con il supporto dell’Amministrazione e dei docenti, si è svolto ilcomunale dei. Gli studenti dell’Istituto “Traversi” hanno rivestito la carica di sindaco, assessore al Territorio, alle Comunicazioni, alla Cultura, allo Sport e di consigliere alle Comunicazioni. Gli alunni dell’Istituto “Anna Frank“ hanno rappresentato, invece, la carica di vicesindaco, assessore alle Pubbliche relazioni, all’Istruzione e di consigliere al Territorio. L’assessora all’Istruzione Mara Pellegatta ha aperto la mattinata accogliendo ie ringraziandoli per essersi messi in gioco. Nome per nome, isono stati chiamati a ricoprire la ...