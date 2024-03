Il concerto evento “Pare una pazzia” al Fabrique raddoppia con una nuova data al Fabrique di Milano

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Angelina Mango è la vincitrice della 74° Edizione del Festival di Sanremo con il brano “La noia”. Oltre alla vittoria della kermesse, che arriva a 10 anni dall’ultimo trionfo femminile all’Ariston, la cantautrice si è aggiudicata anche il premio della sala stampa “Lucio Dalla”, radio, tv e web e il premio per la miglior composizione musicale “Giancarlo Bigazzi”. È SOLD OUT iluna”, che vedrà la cantautrice per la prima volta aldiil 17 aprile 2024 e per festeggiare il trionfo sul palco dell’Ariston si aggiunge una: il 26 ottobre 2024, Angelina Mango sarà di nuovo alin occasione del tour autunnale “Angelina Mango nei club 2024”, ...