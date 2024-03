Il concerto di Annalisa | i big match di Serie A e l' Angelus | rischio attentati

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo la strage di Mosca, in cui hanno perso la vita oltre 130 persone, è allerta in tutta Europa. Si è tenuta oggi infatti al Viminale la riunione del comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, convocato per delineare un'analisi della situazione e fare il punto sulle misure di sicurezza. Dal 7 ottobre, hanno ricordato all'indomani dell'attentato fonti del Viminale,"tutto il sistema della sicurezza a livello nazionale è al massimo livello di mobilitazione, sia sul piano della prevenzione sia su quello del presidio degli obiettivi sensibili". Segui su affaritaliani.it

