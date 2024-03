Il clamoroso ritorno di Massimo Giletti alla Rai | “Tutto pronto per la firma”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024 Ultimamente si stanno rincorrendo diverse voci di possibili ritorni di “vecchie fiamme”Rai, come Barbara D’Urso, che secondo voci di corridoio potrebbe approdare al timore di un programma il sabato sera per fronteggiare in un duello titanico la regina incontrastata della tv, Maria De Filippi. Al momento sono voci non confermate, mentre sembra confermato ildia Mamma Rai, come scrive anche l’Ansa.oggi dovrebbere un contratto che sancirà il suoin Rai, dove realizzerà vari progetti non ancora specificati. Insomma il giornalista potrebbe condurre un programma in prima serata, partecipare a serate eventi o collaborare nell’approfondimento giornalistico o dell’intrattenimento. La Rai ...